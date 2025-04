«Улыбки фарфоровые»: Никита Михалков пожалел уехавших из России знаменитостей

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

Не нужно путать жизнь и туризм, уверяет режиссер.

Народный артист России Никита Михалков считает, что россияне стали понимать, какое кино им нужно — и уехавшие россияне не исключение. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Режиссер не согласился с популярным мнением о том, что нынешняя молодежь «смотрит на Запад», когда речь заходит о вопросах культуры. По его словам, рейтинги и отзывы зрителей наглядно показывают — российское кино в цене.

«Сейчас мы стали понимать, что есть кино, которое нужно нам, и молодежи в том числе», — сказал Михалков.

Запад, как выразился Михалков, «объявил нам бойкот», но это не только не ударило по российской культуре, а подарило ей новую точку роста. А покинувшие нашу страну знаменитости поняли, что далеко не всегда на чужбине их встретят с распростертыми объятиями.

«Очень много народу уехавшего вдруг неожиданно из себя самих стали ценить то, что они потеряли. Для этого надо просто поработать там, пожить там и посмотреть, насколько ты там нужен. Все обманывались на эти, так сказать, улыбки фарфоровые. «Hi, how are you? You look so good! Ты думаешь, господи, тебя знают. Через час встретил, — даже не понял, кто перед ним стоит. Это очень обманчивая вещь. Не надо путать туризм с постоянным местом жительства. Это разные вещи, понимаете?» — сказал Михалков.

Кинорежиссер также высказал мнение, что успех россиян Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на Западе едва ли повлияет на мировую киноиндустрию

Ранее 5-tv.ru писал, как Михалков отзывается о работе с молодыми артистами. Он отметил, что именно в возглавляемой им академии театрального искусства он и его ученики занимаются «возрождением русской национальной школы».