Переживший два покушения и потерявший жену доктор Харлан получил звание Героя РФ

Фото: Правительство Херсонской области/khogov.ru

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Почетное звание главврачу Алешковской районной больницы Херсонской области присвоил президент России Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил пострадавшему после нескольких покушений на свою жизнь главному врачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану звание Героя России.

Прошлой осенью и зимой — второй раз в канун Нового года — боевики ВСУ предпринимали попытки устранить медика — в результате атак погибла его жена и заместитель, а сам врач получил серьезные ранения и был направлен на лечение в Москву.

По имеющейся информации, Харлан был удостоен почетного звания за проявленные им героизм и самоотверженность, с которыми он продолжал исполнять свой профессиональный долг, даже находясь в экстремальных условиях.

Первое покушение на Владимира Харлана произошло 23 сентября 2024 года — тогда ВСУ направили по машине доктора дрон-камикадзе, убив находившуюся там супругу медика. Вторая попытка ликвидировать врача произошла 30 декабря — в канун Нового года. По больнице, в которой находился Харлан, был нанесен удар, а один из снарядов был прицельно направлен в кабинет главврача. Более того, позже ВСУ предприняли попытку уничтожить автомобиль «Скорой помощи» в которой перевозили раненого доктора.

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