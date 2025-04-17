Санкт-Петербург переименуют в Ленинград в честь 80-летия Победы
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Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев
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На карту России вернется и Сталинград.
Петербург сменит название на три дня в мае — 8 по 10 число диспетчеры и пилоты самолетов будут называть его не иначе как Ленинградом. На тот же срок переименуют и Волгоград- он снова станет Сталинградом.
Акция приурочена к 80-летию Победы. И напомнит об исторических моментах и событиях Великой Отечественной.