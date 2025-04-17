Санкт-Петербург переименуют в Ленинград в честь 80-летия Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На карту России вернется и Сталинград.

Петербург сменит название на три дня в мае — 8 по 10 число диспетчеры и пилоты самолетов будут называть его не иначе как Ленинградом. На тот же срок переименуют и Волгоград- он снова станет Сталинградом.

Акция приурочена к 80-летию Победы. И напомнит об исторических моментах и событиях Великой Отечественной.