В Башкирии пьяный внук заживо сжег бабушку после ссоры

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Пенсионерке не нравилось, что молодой человек злоупотреблял алкоголем.

В Башкортостане внук заживо сжег собственную бабушку из-за того, что она не одобряла его пристрастия к спиртному. Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла в селе Талалаевка Стерлитамакского района.

«16 апреля 22-летний юноша, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с 75-летней бабушкой из-за своего образа жизни. После ссоры он поджег занавеску в своей комнате на глазах у 13-летнего брата. Вскоре деревянный дом охватило пламя», — рассказал источник.

По имеющимся данным, дочь пенсионерки пыталась спасти пожилую мать из огня, но женщина скончалась в результате отравления продуктами горения. Тело пенсионерки было обнаружено при разборе завалов. Дом, в котором проживала семья, был полностью уничтожен огнем.

Также появились подробности о том, что семья состояла на учете, как неблагополучная, а сам виновник пожара, хоть ранее и не был судим, однако имел проблемы со злоупотреблением алкоголя. Молодой человек уже признал свою вину- в отношении его возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом).

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