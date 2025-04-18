Насладитесь покоем: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Эту неделю можно назвать расслабленной — сразу четыре дня не рекомендованы для активной деятельности. Прежде всего — понедельник и вторник. В эти дни лучше вообще отдыхать и заниматься «приятным ничегонеделанием» по принципу «пойду посплю — так от меня вреда меньше».

Зато пятница и суббота — неплохие дни для трудоголиков, которым придется сдерживаться всю неделю и терпеть почти до завершения недели, чтобы продуктивно потрудиться.

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21 апреля, понедельникк

庚申 стальная обезьяна

5-tv.ru

Неделя начинается с дня потери — обычная рекомендация на такой день — отдых, приятное ни к чему не обязывающее времяпрепровождение. Дело в том, что любое дело, начатое или сделанное сегодня, оборачивается пустой тратой времени: вещь, купленная сегодня, окажется ненужной или быстро сломается, знакомства не принесут пользы и радости общения, дело начатое сегодня, будет буксовать или не принесет желаемых результатов. Поэтому лучше всего осознанно заниматься тем, что в другое время вы бы назвали потерей времени — отправляйтесь на прогулку, спите, посмотрите фильм или сериал, который давно хотели посмотреть, почитайте книгу, до которой не доходили руки, насладитесь звуками музыки или дорисуйте картину, которую давно обещали себе закончить.

Совет 易经: 29 двойная ловушка Стратегия разрыва порочного круга Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

22 апреля, вторник

辛酉 золотой петух

5-tv.ru

Еще один день потери! Рекомендации сохраняются — осознанно теряйте время, отдыхайте. Это самое лучшее, что вы можете сделать сегодня. Если же вам придется все-таки заниматься рабочими вопросами, постарайтесь ключевые решения перенести на другой день.

Совет 易经: 62 малая чрезмерность Стратегия внимательности в мелочах

Будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

23 апреля, среда

壬戌 водная собака

5-tv.ru

Собака не дружит с месяцем дракона, пытается ему противостоять и проигрывает в бою. Начинать дела в такой день крайне нежелательно, лучше заниматься рутиной, чем-то непримечательным и спокойным.

Совет 易经: 45 собирание Стратегия накопления сил

Перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

24 апреля, четверг

癸亥 водная свинья

5-tv.ru

Последний день 60-дневного цикла китайского календаря, энергии его слабы. Китайские мастера называют его День слабости шести генералов, и советуют любой ценой избегать важных дел в такой день.

Совет 易经: 23 соскабливание

Стратегия самоанализа в кризисной ситуации. Восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

25 апреля, пятница

甲子 деревянная крыса

5-tv.ru

Звезда желтые объятия и небесное счастье освещают этот день. Он хорош для обращения за медицинской помощью, инвестирования, перелетов, переездов, начала обучения, встреч личных и деловых, поиска работы, подписания контрактов. Дела, начатые сегодня, могут идти с загвоздками, однако закончатся точно успешно — благодаря помощнику.

Совет 易经: 2 земля

Стратегия воплощения замысла. Трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

26 апреля, суббота

乙丑 деревянный бык

5-tv.ru

Содержит звезды Небесный вор и Малый красный охват, получая весьма умеренные энергии. Структура дня зеленый дракон убегает указывает на возможные травмы у домашних животных, возможные кражи или вред собственности, вред со стороны подчиненных и ссоры между мужем и женой.

Тем не менее, в такой день допустимо собирать долги, запугать оппонентов, создавать ловушки.

Он также хорош для начала обучения, объявления о помолвке и романтических свиданий.

Совет 易经: 21 кусание насквозь

Стратегия решительных действий

Вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применять законы и наказания там, где это необходимо.

27 апреля, воскресенье

丙寅 огненный тигр

5-tv.ru

Получает звезду Небесного вора и структуру птица стремится в гнездо. Дела могут завершиться успешно, будут идти легко. В такой день хорошо искать помощь, советников, подсказки — высока вероятность, что рекомендации будут максимально полезны и точны.

Совет 易经: 37 семейный человек Стратегия семейных отношений

Радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

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