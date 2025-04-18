Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 апреля
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 21 по 27 апреля.
Всю неделю действует напряженная конфигурация, называемая «Большой крест» с участием Солнца и таких неслабых воинственных планет как Марс и Плутон, а также великой искусительницы Лилит. Этот период будет сложным, так как склонность людей к упрямству и несгибаемая вера в свою абсолютную истину и в свои силы учащает случаи конфликтов, давления на других, проявления деспотизма и своеволия.
Сильная внутренняя неудовлетворенность выливается в то, что кто-то начинает задевать чувства других.
Будет очевидна тенденция влияния на окружающих посредством эффективных манипуляций. Сейчас требуется контроль над собой и
своим поведением. Лучшая сублимация напряжения через адреналиновые занятия, посещении бани, курса спортивного массажа.
Однако желание добиться своегоможет стать и трамплином для значительных достижений. Сложившийся энергетический фон обладает большой силой, которая может действовать как разрушительно, так и созидательно, если использовать ее в своих интересах. Самое время, чтобы бороться и отстаивать свои права.
Эти дни обещают яркую реализацию тем, кто возьмет инициативу в свои руки, не боясь конкурировать и рисковать. Появляются
новые и оригинальные способы решения жизненных проблем, усиливается интуитивность и деловая хватка.
Напор в общении и острота языка приносят хорошие результаты. Вы сможете убеждать других, реализовывать свои планы с помощью активной коммуникации, переписки, личным визитам к клиентам. При поддержке друзей и единомышленников станет легче внедрять новые идеи и проекты. Испытайте себя в качестве активного исследователя и первопроходца. Также благоприятно проявление талантов в спорте, танцах, бизнесе, освоение новых технологий.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам лучше дердать себя в узде — излишняя активность и взбалмошность приведет к разрушению любовных связей. Подумайте о
том, какие кардинальные перемены вы готовы запустить относительно личных проектов.
Возможен повышенный интерес к азартным играм или спекуляциям на рынке ценных бумаг. Постарайтесь избежать неоправданного риска в этих сферах.
Отдайте предпочтение активному и спортивному образу жизни.
Телец — гороскоп на неделю
У Тельцов преобладает желание обособиться от коллектива и найти свой собственный путь. Явно выражено нежелание мириться с позицией вышестоящих лиц, официальных организаций, а также людей старшего поколения.
Шанс завоевать авторитет вы сможете благодаря таким качествам, как уступчивость, выдержка и проявление уважения к этим людям.
Стоит воздержаться от сделок с недвижимостью, землей и акциями.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецы вовлечены в процесс общения, обмен информацией и многочисленные перемещения. Не исключено, что к концу недели вы почувствуете, что всего этого было слишком много.
Сосредоточьтесь на чем-то одном. Тогда и дело будет сделано и силы останутся на вечернюю пробежку или на прогулку в хорошей компании.
Мысли о том, что вас недостаточно ценят, лучше заменить позитивными убеждениями. И не верьте слухам и сплетням, которые могут появиться.
Рак — гороскоп на неделю
Раки — если вы сейчас начнете планировать свой бюджет, то сможете в дальнейшем избежать лишних и необдуманных трат. Важным критерием на этом пути является самодисциплина и самоорганизованность.
В эмоциональном плане возможна взвинченность и стремление к сексуальной близости. Чтобы найти желанный дзен, проверьте действенность энергопрактик.
Лев — гороскоп на неделю
Львы, рассчитывайте на свои силы — можете быть излишне эмоциональны и «запустить пару шпилек» в несогласных. Кто-то почувствует склонность к применению физической силы при разрешении споров.
Главное для вас — это достижение победы над врагами. Но вспомните, что вы великодушны и воздержитесь от ультиматумов в адрес окружающих людей.
Попробуйте найти компромиссные решения.
Дева — гороскоп на неделю
Девам желательно добавить в свой распорядок дня физическую нагрузку, массаж, посещение СПА-комплекса. Также необходим четкий план на день и неуклонное следование расписанию. В противном случае возможен сбой в планах, а заодно в чувствах и настроении.
Стремление сделать все дела приводит к нервозному состоянию. Отвлекитесь от житейской суеты и обратите внимание на рацион. Если в нем присутствуют продукты низкого качества, исправьте это как можно скорее.
Весы — гороскоп на неделю
Весам звезды советуют полагаться на свои сильные качества и действовать независимо от взглядов и мнений других людей. Проявите оригинальность, творчество, здоровую агрессивность в необычных для вас занятиях. Прочь рутину.
Проблемы сейчас эффективнее решаются волевыми действиями, без лишней рефлексии. Откройтесь новым увлечениям, которые способны привнести ценный вклад в вашу жизнь.
Подходят занятия спортом, бизнесом, политикой. Нежелательны авантюрные проекты и участие в азартных играх.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионам следует замедлить темп и преодолеть противоречия между домом и работой. Труднодостижимые цели и излишняя строгость с коллегами и домочадцами затрудняют как личностное, так и профессиональное развитие.
Не делайте рискованных шагов, о которых впоследствии пожалеете. Вечерняя медитация или просто тишина восстановят силы. Наличие перспективной жизненной стратегии позволит настроиться на обновление в жизни и пройти эти дни более мягко.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцы, захочется взяться на несколько дел одновременно, расширить свой круг знакомых и обмениваться новостями с первыми встречными. Но старайтесь при этом не вовлечься в интриги и не наделать ошибок в документах.
Отправляясь в дальний путь, проверьте наличие билетов, багажа и бронирования гостиницы.
Крупномасштабные планы лучше отложить, так как существует риск переоценить свои возможности и «построить замок из песка». Лучше заняться благотворительностью, принести пользу обществу и восстановить справедливость.
Козерог — гороскоп на неделю
Козерогам может быть трудно обрести внутренний мир и источник получения удовольствий. Комплексы и ненужные страхи требуют трансформации и глубинной проработки. Не пожалейте денег на обновление своего состояния.
Сбалансированная и профессионально разработанная система питания восполнит силы и вернет былую уверенность в себя.
Водолей — гороскоп на неделю
У Водолеев вопросы брака, делового партнерства и сотрудничества претерпевает затруднения. Недооценка других людей приводит к просчетам и разрывам отношений, договоров и сделок.
Чтобы успешно справляться с насущными задачами, необходимо настроиться на сосуществование с людьми разных убеждений и
социальных слоев.
Используйте свое природное дружелюбие для поиска новых форм отношений как в любви, так и в социуме.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы склонны к рассеянности и невнимательности, что увеличивает вероятность путаницы в деловых бумагах и искажение информации. Крайне нежелательно участие в сплетнях и интригах.
Насколько возможно, разгрузите себя от рутины и бытовых дел. Полезно заняться здоровьем и перейти на правильное питание, отдохнуть в пансионате или принять водные процедуры.
Следует соблюдать осторожность с лекарствами и алкоголем.
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