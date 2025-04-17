Военкор «Известий» Александр Федорчак посмертно награжден орденом Мужества

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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме него посмертный орден также присвоен корреспонденту Первого канала Анне Прокофьевой и оператору телеканала «Звезда» Андрею Панову.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели. Боевики ВСУ совершили атаку на автомобиль с журналистами двумя реактивными снарядами HIMARS.

Спустя два дня — 26 марта — в Белгородской области нацистами была убита журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Вместе с ней был оператор телеканала Дмитрий Волков, он был госпитализирован в больницу столицы.

В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака, оставив за собой следы неуважения к памяти и наследию человека, который отдал свою жизнь служению истине.

Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе. Захоронение журналиста, ставшее местом памяти для его близких и поклонников, теперь является жертвой непростительных действий, которые наносят ущерб не только индивидууму, чьи достижения и жертвы должны быть в почете, но и обществу в целом.

На следующий день, как ранее рассказывал 5-tv.ru, разгромленная вандалами могила военкора «Известий» Федорчака была восстановлена.