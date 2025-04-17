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До 2022 года они спокойно выводили деньги за границу.

Как оказалось, украинские олигархи даже на четвертый год войны живут припеваючи — в недавно опубликованном рейтинге самых богатых людей мира обнаружилось аж шесть миллиардеров из Незалежной. Практически все из них обязаны своим состоянием Российской Федерации, в которой они до 2022 весьма успешно вели дела. Несмотря на это, они долгие годы активно спонсировали ВСУ и фактически выкачивали из России деньги на нужды своей страны.

К счастью, после февраля 2022 года наше государство фактически «перекрыло кислород» ушлым олигархам, чем заметно подпортило им дела. Эксперт издания EADaily Вячеслав Киященко объяснил, какими именно методами Россия помешало украинским олигархам бессовестно грабить нашу страну.

Показательнjq является история Рината Ахметова* — богатейшего из украинских бизнесменов, чье состояние оценивается почти в восемь миллиардов долларов. Еще в ноябре 2021 РФ дала Ахметову возможность продать его шахты в Ростовской области, чтобы тот больше не владел бизнесом на территории России. Однако, как выяснилось позже, шахты через подставных лиц приобрел бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский, так что по факту, они остались под контролем украинского олигарха, еще и принеся тому немалую прибыль.

Однако ситуация кардинально изменилась после февраля 2022 года. Киевским миллиардерам припомнили все — и поддержку ВСУ, и нацистские выкрики «Слава Украине!» и прочие темные делишки. В результате, благодаря вмешательству Генпрокуратуры РФ, иностранные бизнесы посыпались один за другим — сначала суд постановил конфисковать располагавшиеся в Курске и в Иваново конфетные фабрики бренда «Конти-Рус», принадлежавшие Ахметову и другому известному олигарху — Борису Колесникову*. А также признал обоих экстремистами.

Затем власти РФ изъяли в собственность государства принадлежавшую бывшему президенту Украины Петру Порошенко «Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен», наложили арест на компании его сына Алексея Порошенко, а также упразднили находившиеся в руках другого крупного украинского олигарха Константина Ефименко компании ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Теперь Киевскому режиму будет куда как труднее «втихаря» наживаться на столь ненавидимой ими России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США снизили государственный долг Украины в три раза.

* — признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения.