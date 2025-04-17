В России приостановили запрет деятельности движения «Талибан»
Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Слушание состоялось в закрытом режиме.
Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности «Талибана» в России. Об этом сообщил корреспондент «Известий».
Решение о приостановке запрета вступает в силу незамедлительно. Слушание состоялось в закрытом режиме.
В конце марта Генррокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности «Талибана» в России. После этой просьбы глава политбюро талибов Сухейль Шахин заявил, что приостановка запрета — в интересах России и Афганистана.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности организации — он может быть снят, если движение после внесения в список прекратило осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий, предусмотренных российским уголовным правом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация «Талибана» посещала ПМЭФ-2024 для расширения экономического сотрудничества с Россией. Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице в июне, в нем приняли участие более 17 тысяч представителей из 136 стран.