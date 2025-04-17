В России приостановили запрет деятельности движения «Талибан»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Слушание состоялось в закрытом режиме.

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности «Талибана» в России. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Решение о приостановке запрета вступает в силу незамедлительно. Слушание состоялось в закрытом режиме.

В конце марта Генррокуратура попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности «Талибана» в России. После этой просьбы глава политбюро талибов Сухейль Шахин заявил, что приостановка запрета — в интересах России и Афганистана.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности организации — он может быть снят, если движение после внесения в список прекратило осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий, предусмотренных российским уголовным правом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация «Талибана» посещала ПМЭФ-2024 для расширения экономического сотрудничества с Россией. Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице в июне, в нем приняли участие более 17 тысяч представителей из 136 стран.