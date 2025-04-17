Патрушев: 64 млрд рублей было выделено на развитие лесного хозяйства в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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На долю России приходится пятая часть мировых запасов.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев выступил на совещании, посвященном итогам работы лесного хозяйства России в прошлом году и задачам на 2025-й. Мероприятие состоялось на площадке Национального центра «Россия».

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов леса. Благодаря этому наша страна вносит большой вклад в обеспечение глобального экологического благополучия. Уже несколько лет лесов в России появляется больше, чем выбывает. Этому способствуют мероприятия, которые реализует Федеральное агентство лесного хозяйства, привлекая бизнес», — сообщил Дмитрий Патрушев.

По его словам, в прошлом году восстановление лесов в полтора раза превысило площадь вырубленных и погибших деревьев. Вице-премьер отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина лесопользователей Северо-Западного федерального округа частично освободили от уплаты арендных платежей за 2023 год. Это дало бизнесу необходимую поддержку. Специальные меры также предусмотрены для переработчиков древесины.

«Лесной комплекс — это прочная база для соответствующего направления промышленности, значимая составляющая экономики большинства регионов. Поэтому очень важно, что в 2024 году продолжилось планомерное восстановление отрасли после введения санкций. Подъему во многом способствовали ранее принятые меры поддержки. По результатам прошлого года заготовка древесины увеличилась более чем на шесть миллионов кубометров. Ожидаем, что в 2025 году положительная динамика сохранится, и объемы заготовки превысят двести миллионов кубометров», — отметил Дмитрий Патрушев.

Отдельное внимание на меропиятии было уделено борьбе с лесными пожарами. Патрушев акцентировал внимание на важности ликвидации регионами не менее 80% возгораний в первые сутки после обнаружения. В 2025-м на борьбу с пожарами предусмотрели почти 20 миллиардов рублей. Это намного выше уровня прошлого года.