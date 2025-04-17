Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Президент РФ сегодня встретился с эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Москве.

Катар — ключевой партнер РФ на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с катарским эмиром Тамимом ибн Хамадом Аль Тани в Москве.

«Наши отношения укрепляются. Совсем недавно прошла межправкомиссия в Дохе и она, мне кажется, была очень полезной. [Катар], который является одним из наших приоритетных партнеров в целом и, тем более, на Ближнем Востоке», — заявил он.

Владимир Путин подчеркнул, что рассчитывает на интересные проекты с Катаром в газовой сфере.

Тамим ибн Хамад Аль Тани в свою очередь отметил, что для него важен уровень двусторонних отношений. Он добавил, что в настоящее время существуют проекты и предложения, в планах — их реализация. Катар гордится достигнутым с Россией уровнем инвестиционного сотрудничества, подчеркнул эмир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств также договорились предпринимать совместные действия по укреплению инвестиционного сотрудничества и расширению взаимовыгодного партнерства в энергетике, промышленности, транспорте и логистике, а также в сфере культуры и спорта.