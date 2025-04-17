«Написал, когда мыл пол»: SHAMAN о создании песни «Моя Россия»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ярослав Дронов посетил открытый урок «Звуки музыки родного края» и ответил на вопросы учеников физико-технического лицея.

Популярную композицию «Моя Россия» заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, написал во время мытья полов. Об этом музыкант рассказал эксклюзивно 5-tv.ru во время открытого урока «Звуки родного края», где ответил на вопросы учеников физико-технического лицея имени Капицы. Мероприятие прошло в подмосковном Долгопрудном.

«Меня все ругали, что я ору со сцены. Ну, дал бог голос такой. Поэтому я решил написать что-то лирическое, застольное», — рассказал артист.

Дронов отметил, что в тот момент, когда он намыливал полы, ему в голову пришла мелодия. Но как пришла, так и быстро ушла — певец забыл о ней на год. А потом во время гастролей он разбирал свои диктофонные записи и наткнулся на написанный припев. Так и родилась песня «Моя Россия».

Артист не впервые посещает открытые уроки музыки. Так, в марте он посетил свой родной город Новомосковск в Тульской области, где встретился с учениками гимназии № 13, в которой и сам когда-то учился. Занятие было посвящено современной патриотической музыке.

Оно проходило в том же кабинете, где Дронов изучал азы музыкальной теории. Вел занятие артист не один, помогала его учительница — почетный работник общего образования Российской Федерации Вера Власова.

Вместе с педагогом SHAMAN разобрал с учениками свои популярные хиты — «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». Подробнее об этом рассказывал 5-tv.ru.