Экзотика с риском для жизни: в каком состоянии россиянка после нападения акулы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Probst; 5-tv.ru

Популярная экскурсия на Мальдивах пошла не по плану. Сначала девушка погрузилась, чтобы полюбоваться подводным миром. Но под конец прогулка стала напоминать фильм ужасов.

Отдых на Мальдивах обернулся кошмаром для россиянки. Во время популярной экскурсии на нее напала акула. Сначала все шло по плану — девушка погрузилась, чтобы полюбоваться подводным миром.

Причем к морским обитателям не подплывала слишком близко. Но под конец прогулка стала напоминать фильм ужасов. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин — о каких еще опасностях предупреждают россиян на экзотических курортах.

Мальдивы — райские острова, где все мысли — о спокойном отдыхе. Белоснежный песок, прозрачный океан. За небольшие деньги можно даже поплавать рядом с морскими обитателями.

Так, москвичке Екатерине Александровой удалось проплыть в метре от скатов, рядом оказалась стая акул-нянек. Всего в воде — порядка 20 человек, из них лишь двое — инструкторы, которые должны следить за туристами. Экскурсия подходит к концу, уже плывут обратно к лодке. Девушка напоследок хочет заснять акул, и в этот момент одна из них атакует.

Мальдивы — райские острова, где все мысли — о спокойном отдыхе. Белоснежный песок, прозрачный океан. За небольшие деньги можно даже поплавать рядом с морскими обитателями.

Так, москвичке Екатерине Александровой удалось проплыть в метре от скатов, рядом оказалась стая акул-нянек. Всего в воде — порядка 20 человек, из них лишь двое — инструкторы, которые должны следить за туристами. Экскурсия подходит к концу, уже плывут обратно к лодке. Девушка напоследок хочет заснять акул, и в этот момент одна из них атакует.

«Если мы возьмем самую расширенную, мощную страховку, дополним ее спортивными услугами, экстремальными, все равно начнется ситуация такая. Первое: а был ли маршрут зарегистрирован? Второе: а была ли лодка зарегистрирована? Третье: а были ли у лодки спасатели? И все идет вокруг да около», — отметил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

Местные гиды уверяют: акулы-няньки — не агрессивные, а на людей якобы вообще не нападают. Но там же, на Мальдивах, буквально несколько месяцев назад уже был такой же случай. На кадрах блогер и певица из России на съемках собственного клипа плавает в окружении минимум десятка акул-нянек. Следующий кадр: паника, слезы и экипаж, промывающий окровавленную руку девушки.

«Акулы-няньки, все про них рассказывают, что якобы они не хищники, что у них нет зубов, что они не кусаются, все это вранье. У них есть зубы, они хищные, они питаются другими видами животных, они могут укусить», — объяснил ихтиолог Никита Корнилов.

Причем техника безопасности в таких случаях, как правило, минимальная: спасательный жилет, да и тот по желанию, и предупреждение «не расставлять широко руки». К тому же, как оказалось, возят туристов в места, где акул заранее подкармливают.

«Акулы-няньки питаются там каждый день, они ждут уже. Я думаю, что они уже забыли, как ловить пищу естественным путем. Они туда приходят, валяются и ждут, когда же придут катера и их покормят. Они теряют страх и человека уже не боятся», — отметил президент подводного клуба МГУ, кандидат биологических наук Дмитрий Орлов.

Случай оказался «не страховой», так как снорклинг считается опасным занятием. И платить придется из своего кармана.