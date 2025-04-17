Пострадала прохожая: появились кадры прилета колеса ГАЗели по голове
58 0
В Москве колесо от ГАЗели прилетело в голову прохожей
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Водитель фургона остановился и пытался оказать девушке первую помощь.
В распоряжении «Известий» оказалась вот эта запись уличных камер. В Москве у ГАЗели отвалилось колесо и прилетело прямо в голову прохожей. Она рухнула на землю и самостоятельно встать потом не могла.
Вокруг девушки стали собираться пешеходы. Водитель фургона остановился и бросился на помощь. В каком сейчас состоянии пострадавшая — выясняется.