498 дней в плену и дорога домой: как прошла встреча Путина с освобожденной из Газы семьей

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

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Александра Труфанова вместе с матерью и невестой держали в заложниках в плену.

Россия будет делать все для возвращения заложников, которые сейчас остаются в плену в секторе Газа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с Александром Труфановым и его семьей.

Гражданина нашей страны удерживали в заточении 498 дней. В плену ХАМАС также были его мать и невеста. О том, с какой просьбой они обратились сейчас к российскому президенту, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В представительском кабинете Кремля обычно проходят самые важные встречи, и эта не исключение. Освобождение семьи Труфановых — Александра, его матери Елены и невесты Сапир — это большая победа российской дипломатии. Удалось, кажется, невозможное.

«Я хочу поздравить вас и вас с тем, что мы имеем возможность, и что вы имеете возможность общаться между собой, вы дома. К сожалению, нет вашего отца с вами, но это трагедия, которую сейчас, наверное, не стоит обсуждать.

Слава богу, что вы живы, здоровы и здесь, на месте. Сейчас ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят, но все, что с вами произошло — это большая беда», — отметил Путин.

В день нападения Александр Труфанов потерял отца, а сам провел в плену ровно 498 дней.

«Мне тоже очень важно сказать, что я очень, как сказать, благодарен очень за ваши действия личные, чтобы мы вышли на свободу», — поделился освобожденный заложник Александр Труфанов.

С 90-х годов Труфановы живут в Израиле, но от российского гражданства не отказались, и это стало одним из решающих факторов. Москва сразу вступила в переговоры об освобождении.

Они не могли быть простыми, но помог авторитет нашей страны на Ближнем Востоке. Маму и невесту Саши представители ХАМАС отпустили почти сразу, в феврале этого года семья воссоединилась.

«То, что вам удалось оказаться на свободе — это результат того, что в России стабильные и многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями и самыми разными организациями. Я думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому каналу ХАМАСа за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот акт, гуманитарный акт — вас освободили», — добавил президент.

Конечно, освобождения ждали родственники и друзья семьи в Израиле, но не только. Сразу по приезде в Москву Александр рассказал «Известиям»: не ожидал, что здесь его встретят так тепло.

«Мы чувствуем теплоту от людей, которые окружают нас везде, куда бы мы ни приехали, и я хочу сказать вам большое спасибо за это, народ России», — говорил гражданин РФ.

Теперь он признается: обязательно будет приезжать в Россию снова и снова, а, может, и переедет насовсем. Слишком многое связывает его семью с исторической родиной. На встрече с президентом Елена Труфанова рассказывает о судьбе прабабушки Александра.

«Моя бабушка — Сашина прабабушка — она была военным врачом, она тоже была ранена во время боевых действий и попала в плен к нацистам, смогла бежать и закончила, в общем-то, войну в партизанском отряде в Белоруссии. То есть, Саша — уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. И надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится», — поделилась Елена Труфанова.

В разговоре с Владимиром Путиным Александр Труфанов вновь и вновь возвращается к судьбам тех, кто до сих пор остается в плену ХАМАС, просит сделать все для их освобождения, и президент обещает: работа обязательно будет продолжена.