Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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Удары наносили по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 10 атак на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны. Атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал девятиэтажный дом в Алешках в Херсонской области.