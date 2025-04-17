Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Шамарина к семи годам лишения свободы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Он проходит по делу о взятках в размере 36 миллионов рублей.

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, по решению суда ему семь лет нельзя будет занимать государственные должности.

Экс-замглавы Генштаба проходит по делу о взятках на 36 миллионов рублей.

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель настаивал на 12 годах колонии Шамарину и штрафу в размере 108 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2019 по 2023 год между Минобороны РФ и Пермским телефонным заводом «Телта» был заключен контракт на поставку оборудования связи по гособоронзаказу на сумму более миллиарда рублей. Тогда Шамарин, по версии следствия, получал взятки от представителей предприятия за увеличение объема и стоимости поставок.

Вадима Шамарина задержали 22 мая 2024 года, после этого его отстранили от должности. В ноябре он признал вину и пошел на досудебное соглашение. Суд продлевал ему меру пресечения несколько раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновники из Ивановской области попались на взятках. Общий размер отката составил 45 миллионов рублей.