Фото: Reuters/Alina Smutko

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Пример Зеленского — далеко не единственный.

Еще со времен майдана на Украине в 2013 году стало очевидно, что победа над фашизмом в 1945 году не смогла обезвредить всех, кто на Украине сочувствовал гитлеровскому режиму. Украинский национализм зрел долго, а сегодня многие представители элит фактически предали своих дедов и отцов, сражавшихся против нацистов, а также подвиг всех, кто освобождал Украину.

Точкой в этой истории стало фактическое уничтожение Дня Победы: с 2023 года он запрещен, а 8 мая Украина, единственная страна на постсоветском пространстве, празднует «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг».

Действия президента Зеленского и его окружения в российском МИД назвали предательством ветеранов. Подробности — в материале «Известий».

Известно, что дед нынешнего президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) Семен Иванович Зеленский, сражался за освобождение Европы от нацизма и дошел до Берлина. Был командиром минометного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. За боевые заслуги в годы Великой отечественной войны был награжден двумя орденами Красной Звезды. Его подвиг – часть нашей общей истории, которую Россия помнит и чтит. Однако его внук, оказавшись на посту главы Украины, открыто встал на сторону врага, поддерживает неонацистов и занимается переписыванием истории в пользу своих западных хозяев.

«Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?» — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Но пример Зеленского — далеко не единственный. Особняком стоит история главкома ВСУ Александра Сырского.

В годы Великой Отечественной войны оба деда главкома воевали. Прокопий Семенович Сырский, дед по линии отца, — разведчик, кавалер ордена Красной Звезды и двух медалей «За отвагу».

Известно, что 1942 году в районе Вязевки он смог обнаружить укрепленные огневые точки противника и помог их уничтожить.

Дед по материнской линии, Иван Андреевич Куликов, погиб в самом начале войны, пожертвовав собой ради спасения товарищей, попавших в немецкую засаду.

Сам Александр Сырский — выходец из России, родители Сырского и сегодня живут во Владимире. А их сын уехал на Украину еще в советские годы и остался служить там, а сегодня воюет против России, фактически воплощая в жизнь агрессивную политику Запада. Известно, что именно подразделения 72-й механизированной бригады, которой командовал Сырский, в 2014 году ворвались в Мариуполь, не поддержавший госпереворот.

Любопытно и то, что о предках многих представителей нынешней украинской «верхушки» практически ничего не известно или информация удалена. Например, узнать, где служили предки украинского военачальника, а ныне чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и главы офиса президента Андрея Ермака, не представляется возможным.

Зато украинские звезды не скрывают своего отношения к родной истории. Например, неоднозначно трактует память о своем деде вокалист львовской группы «Океан Эльзи», создатель партии «Голос» Святослав Вакарчук, выросший в Галиции (Галичине).

Дед музыканта храбро сражался на фронтах Второй мировой и дошел до Берлина. Однако Вакарчук сегодня отмечает праздник именно 8 мая и не стесняется в выражениях.

«Мы тут, в Галичине, выросли в немного другой культурной парадигме и политической, чем, возможно, вся остальная Украина. Тут меньше, чем в других местах, ощущалась иллюзия, что русские — братья, что это один народ и что это, условно говоря, какие-то родственные души».

Украинский актер и политик Сергей Притула, автор и сопродюсер народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», нелестно отзывается о военном времени.

Его дед, Василий Михайлович Бодасюк, получил звание гвардии сержанта, освобождал от нацистов Краков и дошел до Вены.

Однако Притула не видит в этом ничего героического. Как он написал в соцсетях, «в марте 1944 года никто не спрашивал, хочет ли он воевать за СССР: зашли, всех, кто в селе был способным, в шинели одели, винтовки дали и „пушечным мясом“ вперед погнали».

Притула признался, что его дед всю жизнь не любил бандеровцев, но в последние годы жизни якобы с ними «поладил».

Еще один некогда популярный в России украинский музыкант, а теперь яростный борец со всем русским, солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка рассказал, что его дед, Павел Михайлович Скрипка, прошел всю войну и завершил ее исторической встречей с американцами на Эльбе.

Музыкант утверждает, что в своих воспоминаниях дед якобы ставил в пример немецких солдат, мол, те кормили украинских крестьян, когда занимали ту или иную позицию.

Как и его коллега по цеху Вакарчук, Скрипка уверен, что «украинцы должны отмечать Победу именно 8 мая, вместе с цивилизованным миром».

Напомним, бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских войск.

За этот период Красная армия провела 15 наступательных операций — 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.

По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибли около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации.