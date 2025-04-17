В тени успеха коллег: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову

Фото: AP/ТАСС

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Актер «Аноры» столкнулся со страхом остаться не таким известным и востребованным по сравнению со своими напарниками по картине.

Главный герой фильма «Анора» Марк Эйдельштейн признался в зависти к коллеге по картине Юре Борисову. Об этом молодой актер рассказал в эфире одного из YouTube-шоу.

«Юру номинируют, а меня — нет. И я прямо почувствовал, как у меня появляется внутри тьма. И я такой — стоп!» — делился Марк.

Эйдельштейн сыграл одну из главных ролей в «Аноре» и был номинирован на премию Американской Гильдии киноактеров. Молодое поколение зрителей отметило именно его внешние данные и воспринимают его в социальных сетях как красивого русского актера.

Однако все лавры и признания от критиков и мастодонтов голливудского кино получил именно 32-летний актер Юрий Борисов.

Помочь переосмыслить свое отношение к нехватке популярности Марку помогло присутствие на церемонии награждения премии Governors Awards. Мероприятие нацелено на награждение работников «за кадром». Именно там артист почувствовал, что стоит перестать умалять свои заслуги, и он делает намного большее, чем просто играет в кино.

По словам самого актера, между двумя коллегами по съемкам произошел диалог. В ходе обсуждения Марк увидел «братское» отношение со стороны Юры и понимание.

«Юра сказал мне очень важную штуку тогда: „Ты круче. Мне Господь послал это в 33 года. А тебе — в 21 год (точный возраст артистов сохранен со слов Эйдельштейна. — Прим.ред.), а посылают только то, с чем ты можешь справиться. Это значит, что ты к этому готов уже сейчас, а мне потребовалось много больше времени“. И та темная штука, которую я испугался, ушла», — рассказывал Марк.

К счастью, вера в себя и свои возможности открыла 23-летнему актеру новый путь. В скором времени его ждет участие в съемках продолжения сериала «Мистер и Миссис Смит — 2» на американском телевидение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством UTA.