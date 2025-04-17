Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Christoph Gollnow

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Глава евродипломатии решила, что может указывать главам государств, можно ли им посетить парад в Москве в честь Великой Победы.

Глава евродипломатии Кая Каллас шантажирует премьера-министра Словакии Роберта Фицо из-за желания политика приехать на Парад Победы в Россию. Об этом сообщил глава партии «Вставай, Франция» Николай Дюпон-Эньян в своем личном блоге соцсети Х.

«Европейский союз с каждым днем все больше превращается в тиранию!» — написал французский политик.

Стоит отметить, что Каллас жестко высказалась о недопустимости участия европейских стран или государств-кандидатов в члены ЕС на Параде Победы в Москве. Дюпон-Эньян возмутился ее поведению и отметил, что у главы евродипломатии нет прав указывать лидерам стран, куда они могут ездить и какие праздники должны отмечать.

Также Дюпон похвалил словацкого премьер-министра в его позиции не поддаваться шантажу. Он также отметил, что рад стремлениям Фицо отпраздновать победу над нацизмом в Москве. Словацкий политик также отреагировал на слова Каллас — он заявил, что никто и никогда не сможет запретить ему поехать на парад в честь Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС шантажирует Вучича из-за Парада Победы 9 Мая. Сербию могут не принять в экономический союз. Фашистские замашки набирают популярность на западе континента.