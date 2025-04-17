Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев
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Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
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Решение приняли лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Новым государственным секретарем Союзного государства Сергей Глазьев. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире местного телеканала Белта. Он также отметил, что это решение они приняли вместе с российским лидером Владимиром Путиным, подметили EADaily.
Сергей Глазьев раньше занимал должность заместителя госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Сам Мезенцев переходит на пост полномочного представителя российского президента в Конституционном суде.
«Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу», — сообщил белорусский лидер Лукашенко на встрече с новым государственным секретарем Союза двух стран.
Президент Белоруссии также сообщил, что уверен в высокой эффективности Глазьева на этом посту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин издал указ о назначении Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ.