«Прямо сильно прокусила»: акула напала на российскую туристку на Мальдивах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Norbert Probst; 5-tv.ru

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Только за март на курорте зафиксировано три летальных случая из-за нападения хищников.

Во время отдыха на Мальдивах на российскую туристку напала акула, девушке понадобилась медицинская помощь. О том, как все произошло, россиянка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Я ее левой рукой оттолкнула, и за счет этого укус оказался рваным, и рана тоже была рваная. Но она прямо сильно прокусила», — рассказала пострадавшая.

По словам россиянки, обезболили ее плохо, так как на Мальдивах с медициной «не очень». Она добавила, что страховая компания отказалась покрывать ее медицинские расходы. Все лекарства, а также прививку оплатил организатор экскурсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Если бы я просто плавала в океане, это был бы какой-то форс-мажор, то, наверное, они бы это покрыли. А поскольку какая-то экскурсия была, направленная на это, то они как бы ответственности за это не несут, то есть ты сам идешь на риск, осознавая, что с тобой может что-то случиться», — заявила туристка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как у берегов Филиппин скончался российский турист. Предположительно, на него напала акула, откусив правую руку.