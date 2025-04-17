Фантастические узоры: северное сияние раскрасило небо над регионами России

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В этот раз необычное небесное свечение появилось даже над Москвой и Подмосковьем.

Благодаря мощным вспышкам на Солнце северное сияние минувшей ночью видели жители средних широт. Обычно наблюдаемое лишь вблизи полюсов, в этот раз необычное небесное свечение появилось над столичным регионом.

В соцсетях публикуют невероятные по красоте кадры из Москвы и Подмосковья, Ивановской и Ярославской областей. Фантастическими узорами переливалось ночное небо над Петербургом и Ленинградской областью. По прогнозам специалистов, геомагнитный шторм, который вызвал это явление, завершится сегодня, в первой половине дня.