В столице Перу провели акцию «Сад памяти»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Лиме почтили память жертв Великой Отечественной войны и открыли фотовыставку, посвященную Великой Победе.
Память жертв Великой Отечественной войны почтили в столице Перу. Акция «Сад Памяти» прошла на территории Национального инженерного университета в Лиме. Для студентов открыли выставку легендарного советского фотокорреспондента военных лет Евгения Халдея. Дополнили экспозицию современные снимки российского фотографа-документалиста Сергея Венявского.
Кроме того, наши дипломаты и власти перуанской стороны установили памятную табличку, посвященную героям Великой Отечественной.