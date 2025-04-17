Безвыходная ситуация: ЕС передумал вводить санкции против российского СПГ

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Брюссель опасается растущей зависимости от энергоресурсов США.

На фоне торговой войны в Европе даже передумали вводить санкции против российского сжиженного газа. По данным Reuters, ЕС решил не включать этот запрет в новый 17-й пакет санкций. Его Брюссель представит летом. От ограничения отказались после того, как сразу несколько стран настояли, что для них критически важно закупать российский газ.

Помимо этого, европейцы опасаются растущей зависимости от американского топлива. На фоне торговой войны США могут использовать энергоресурсы как разменную монету и ослабить переговорную позицию Евросоюза.

Но даже при таких условиях в ЕС уверяют, что отказ от санкций лишь временный, а антироссийский курс продолжится и дальше. Так, сейчас Брюссель хочет разработать план — как отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года.