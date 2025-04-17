Дроны-муляжи: что известно о новой тактике украинских боевиков

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График запуска беспилотников с позиций противника российские бойцы уже знают наизусть.

Настоящая схватка умов разворачивается в небе над белгородским приграничьем. Украинские боевики бросили вызов российской ПВО, наводнив небо дронами-муляжами. Но наши зенитчики раскрыли игру противника и теперь действуют по своим правилам. Как пластиковые трубы встали на вооружение ВСУ, узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» оперативно выезжает на боевое дежурство. Их задача — защитить наши приграничные города и российские подразделения от вражеских воздушных целей. В паре с бойцами — группа прикрытия.

«Преимущественно вся работа ночью», — рассказал боец группировки «Север».

Вот кадры уничтожения беспилотника во время очередной атаки противника.

«Несмотря на улучшение характеристик беспилотных летательных аппаратов, наша техника обнаруживает их и сбивает», — уточнил военнослужащий группировки «Север» с позывным Мажор.

График запуска дронов с украинских позиций российские бойцы уже знают наизусть. Сначала ВСУ запускают ложный беспилотник, затем — ударные коптеры.

«У военнослужащих уже целая коллекция украинских дронов. Вот один из беспилотников — „Лютый“, самолетного типа. Вот крылья, крепеж от двигателя. Ну, а малая огневая группа сбила вот этот любопытный дрон. Беспилотник ложный — нет никакой боевой части. Обычный пластик», — рассказал корреспондент.

Российские военные уничтожают дроны-пустышки ВСУ над приграничными городами.

Фальшивые вражеские цели стали появляться в небе, говорят бойцы, четыре месяца назад. Муляжи противника группа прикрытия сразу стала определять, поэтому расходует на него лишь автоматные патроны.

«По сути это как ПВХ труба. Используются внутри такие детали. Больше углов делают, чтобы наш комплекс понял, что это очень хорошая цель», — поделился командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Маэстро.

После дежурства техника так же быстро возвращается к месту дислокации.

«Если начинается обстрел, то газ в пол и побыстрее оттуда», — дополнил механик-водитель расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Шиша.

Небо все равно остается прикрытым. Российские подразделения ПВО ведут круглосуточное дежурство.