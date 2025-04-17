«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Для того, чтобы осуществить мечту, понадобилось восемь лет тяжелого труда.

Солистке группы «Моя Мишель» Татьяне Ткачук и ее коллегам приходилось голодать и спать на полу до того, как к ним пришла известность. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS».

«Когда я приехала в Москву, это был 2007 год. Иногда было нечего есть. Мы спали под столом. Жили вчетвером в однокомнатной квартире, спали на кухне», — призналась Ткачук.

Участники группы «Моя Мишель» приехали покорять столицу из Благовещенска. Это был непростой путь. Татьяна часто теряла веру в себя. Ей приходилось много работать, чтобы позволить себе заниматься музыкой. Порой казалось, что любимое дело губит, однако оставить его Ткачук не смогла.

К тому же, несмотря на все сложности, возвращение в Благовещенск казалось куда более страшным исходом.

«Теряла веру в себя неоднократно. Работала на разных работах. Занималась только музыкой. Пыталась это бросить. Ну вот, музыка не отпускает. Мне просто не очень хотелось возвращаться в Благовещенск. Это было для меня очень большая цель. Я понимала, что я там, скорее всего, погибну. То есть я себя сгрызу внутри. Мне нужно больше пространства», — вспомнила певица.

Старания музыкантов окупились спустя восемь лет в Москве. Успех принесла песня «Дура». Сейчас Татьяна не помнит, на каком конкурсе она впервые исполнила эту композицию. К слову, привыкнуть к популярности у певицы не вышло до сих пор. Она продолжает впадать в ступор, когда на улице ее просят сфотографироваться.

«Первый взлет — это песня „Дура“. Это 2015 год. Мы участвовали в одном конкурсе, и песня стала супер-популярна во всяких социальных сетях. Тогда я помню, что меня впервые начали останавливать на улице и просить сфотографироваться. Если честно, я до сих пор удивляюсь, что меня узнают», — поделилась Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солистка группы «Моя Мишель» думает о хороших поступках.