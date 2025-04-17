Владимиру Путину рассказали о новейших военных разработках в МГТУ им. Баумана

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президенту России показали технику, способную эффективно выполнять задачи по разведке на расстоянии до 170 километров и избегать поражения средствами ПВО.

Об оружии сегодня говорили и в Москве. О новейших секретных разработках наших инженеров, президенту рассказали во время посещения Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Причем многие образцы, нас журналистов, попросили даже не снимать. Но в небольшом помещении удалось услышать фрагмент разговора, который обычно не ведется в присутствии посторонних.

«Это новый вид техники, новый тип разведки, который позволяет наземным надводным целям работать на глубину до 170 километров. Позволяет не заходить за зону поражения противовоздушной обороны. Мы сейчас в войсках это осваиваем», — рассказали президенту России Владимиру Путину в МГТУ им. Баумана.