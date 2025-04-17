Владимир Путин рассказал о целях нового национального проекта по развитию космоса

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Среди приоритетов — собственные спутниковые группировки и межпланетные миссии.

Многие темы, которые ученые и студенты затронули в разговоре с главой государства, звучат словно отрывки из фантастических романов. Полеты на Марс, квантовый процессор, плазменные двигатели. Корреспондент «Известий» Максим Прихода оценил, насколько это все реально.

Внутри этих стен, исписанных физическими, химическими и математическими формулами, будущие инженеры пишут свои формулы успеха. Причем не только личные — целых отраслей. МГТУ имени Баумана — старейший инженерный вуз страны, но в то же время один из самых современных. Начиная хотя бы с общежитий, в которых есть коворкинги, спортзалы, кинотеатры и даже собственный МФЦ.

Но думают студенты не о земном. Тема общения с президентом — космос.

«Вы знаете, есть такой человек, в Штатах он живет, (американский предприниматель, инженер и политический деятель — Прим. ред.) Илон Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня окажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются», — отметил глава государства.

Президент же Курчатовского института Михаил Ковальчук уверяет: у России есть все для покорения дальнего космоса.

«В 1972 году впервые мы запустили на полигоне в Семипалатинске ядерный реактивный двигатель. Здесь тяга четыре тонны у этого двигателя. Это более чем достаточно для буксира межпланетного. На Луне, как говорят сейчас, видно, на Севере есть лед, значит, есть вода, тогда есть водород. Если это так, мы найдем на Луне рабочее тело, тогда у нас вопрос самый простой: реактор, рабочее тело и поехал. Нам ничего больше не надо», — сказал президент НИЦ «Курчатовский Институт» Михаил Ковальчук.

И тут же, на совещании по космосу, Владимир Путин дает поручение заняться именно космической ядерной программой.

«Имею в виду создание электрореактивных двигателей и других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах. На первый взгляд, то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего, но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы», — заявил президент России.

Задачи нашей страны в космосе должен четко сформулировать новый национальный проект.

«Он призван охватить все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса», — отметил Владимир Путин.

МГТУ имени Баумана сегодня — это больше 30 тысяч студентов и аспирантов, три филиала, восемь учебных комплексов, 21 факультет и 141 кафедра. Отсюда ежегодно выпускаются более пяти тысяч человек. Из них более 80% сразу же устраиваются на работу. Средняя зарплата — 100 тысяч рублей. В IT платят чуть больше. В машино- и приборостроении — чуть меньше. Но главное — сейчас страна заинтересована в квалифицированных, талантливых и горящих своим делом профессионалах.

Одна из главных задач МГТУ имени Баумана — формирование бренда «русский инженер» — образа, который объединяет прославленную отечественную школу, современный подход к решению самых сложных задач, передовые технологии и русскую смекалку. И поступают сюда лучшие из лучших. Например, те, кто прошел школу Сириуса.

У этих ребят перед глазами уникальные примеры: Сергея Королева, который здесь учился, целой плеяды космонавтов, которые вышли из Бауманки. И среди них нет тех, кто «звезд с неба не хватает», зато полно романтиков, увлеченных, как во времена Королева и Гагарина — мечтами о яблонях на Марсе и следах на тропинках далеких планет.