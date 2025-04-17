На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Мирры

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки детский церебральный паралич.

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День добрых дел на Пятом канале. И сегодня мы просим о помощи для четырехлетней Мирры. У девочки ДЦП, но она доказала, что чудеса бывают. Вопреки прогнозам, малышка начала делать первые шаги. Но теперь ей нужно научиться говорить.

Для этого срочно требуется курс реабилитации за полтора миллиона рублей. У мамы таких денег нет. Но помочь можете вы — наши зрители. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4375 или отсканируйте QR-код на экране.

Мирра обожает изображать животных. Но это не столько игра, сколько важная часть реабилитации. В свои четыре года девочка пока не говорит и без помощи врачей вряд ли сможет. У Мирры — детский церебральный паралич.

«Когда ставили диагноз ДЦП, она была маленькая еще. Это, может, не совсем этично, но врач предложил отказаться от этого ребенка и в будущем родить другого. Конечно, я, как мать, этого бы никогда не сделала», — со слезами вспоминает мама Мирры Кристина Ворушилова.

Врачи уверяли, ребенок не сможет ходить. А отец перестал принимать участие в воспитании малышки. Но мама и Мирра не сдавались. Их жизнь превратилась в настоящую гонку. Деньги на лечение пришлось брать в кредит. Реабилитацию проходили в разных городах страны. Занятия с логопедами и дефектологами, курсы массажа и лечебной физкультуры принесли результаты.

«Она даже голову не держала. То есть не могла поднять голову, сильно была зажата. В течение уже двух лет мы добились на самом деле хороших результатов. У нее есть попытки ползать, она уже спокойно, свободно сидит, дает опору на руки», — рассказал инструктор АФК в детском реабилитационном центре Сергей Анненков.

Благодаря упорному труду девочка делает и первые робкие шаги.

«Мирра очень добрая, очень ласковая, очень нежная. Обожает обниматься, целоваться. Иногда, когда у мамы текут слезы, Мирра поворачивается, смотрит, протягивает руку и гладит по щеке», — поделилась мама девочки.

Специалисты уверены: у Мирры большие шансы научиться ходить и разговаривать. Но только при условии, что курсы реабилитации не прекратятся.

«Хороший, большой результат у нас, прямо удивила меня. Она молодец, у нее хороший потенциал и ей надо обязательно заниматься», — поясняет нейрологопед детского реабилитационного центра Елена Сарварова.

Лечение стоит дорого, на следующий этап нужно 1 500 000 рублей. У мамы Мирры таких денег уже нет. Она боится, что дочь навсегда останется прикована к инвалидной коляске.

«Очень надеюсь и верю, что есть добрые люди, которые могут протянуть руку помощи мне и моему ребенку. Мирра — это дар Божий, который у меня есть. Это тот человек, ради которого я живу», — сказала Кристина Ворушилова.

Помочь Мирре и пожертвовать деньги на реабилитацию могут зрители Пятого канала. С помощью врачей и упорного труда малышка сможет не только научиться читать любимые сказки, но и сделать первый в жизни уверенный шаг.

Давайте вместе поможем Мирре. Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 4375. Большое вам спасибо!