Не место для вандализма: Паша Техник осудил бы своих фанатов за порчу стены Цоя

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Об этом рассказал его близкий друг Лука Сафронов.

Лука Сафронов в беседе с изданием aif.ru рассказал, что покойный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев — Прим. ред.) считал Виктора Цоя и Владимира Высоцкого «богами музыки». По словам близкого друга музыканта, Техник был большим поклонником творчества Цоя и Высоцкого и относился к ним с огромным почтением.

Сын заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова вспомнил историю, как однажды во время прогулки по одной из независимых художественных выставок Санкт-Петербурга Паша потащил его посмотреть на фреску, посвященную Виктору Цою. Работа была выполнена на основе картины известного художника, поэтому рэперу было так важно увидеть ее вживую.

«Он назвал фреску „отличной и прикольной работой“. Тогда я спросил у Паши о его отношении к Цою и Высоцкому, на что он ответил, что никогда не сравнится с такими музыкантами, ведь для него они — боги, они музыканты, они часть истории», — поделился Лука.

По словам Сафронова-младшего, если бы рэпер был жив, он бы первым осудил своих фанатов, которые решили испортить мемориал Цою, чтобы увековечить память о Технике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником.