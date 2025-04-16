Праздники без вреда для здоровья: названа безопасная доза шашлыка

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Любимое блюдо может привести к неприятным последствиям.

Оптимальный размер порции шашлыка для здорового человека — не более 200-300 граммов в день. Об этом aif.ru рассказал гастроэнтеролог Антон Загайнов.

Небольшого количества мяса будет достаточно для того, чтобы получить необходимые белки и питательные вещества. Порция более чем в 300 граммов может перегрузить организм. Людям, страдающим от заболеваний пищеварительной системы, следует ограничиться 150-200 граммами.

Чрезмерное употребление шашлыка может вызвать проблемы с пищеварением и повысить уровень холестерина. Самый сильный вред сердечно-сосудистой системе наносят жирные сорта: утятина, свинина, гусятина, баранина.

Перед тем, как готовить шашлык, важно тщательно промыть мясо под холодной водой, чтобы очистить его. Ножи и доски, с помощью которых разделывалось мясо, не должны касаться других продуктов — это может вызвать перекрестное загрязнение.

Температура приготовления шашлыка — не менее 75 градусов. Это необходимо, чтобы убить все патогены. Жира или маринада должно быть мало, иначе в процессе жарки будут образовываться канцерогены. Оставлять мясо на открытом воздухе опасно, ведь это создает благоприятную среду для развития бактерий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какое мясо строго нельзя есть.