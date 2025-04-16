Рухнули перекрытия: в Курске произошел пожар на подшипниковом заводе

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; МЧС России; 5-tv.ru

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Площадь возгорания — более 17 тысяч квадратных метров.

На место крупного пожара в Курске прибыли сотрудники экстренных служб. Как сообщили в МЧС России, загорелась территория подшипникового завода АПЗ-20.

Площадь пожара изначально составляла тысячу квадратных метров, позднее — увеличилась до 17 тысяч квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, частично обрушились конструкции здания.

По данным, опубликованным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном в его официальном Telegram-канале, пожар, полностью охвативший предприятие, начался в одном из цехов.

«Сотрудники пытались потушить его своими силами, но сделать этого не удалось. Здание площадью около 1000 квадратных метров полностью охвачено огнем, есть обрушения конструкций. Объект находится в промышленной зоне, угрозы домам нет», — заявил политик.

Он также уточнил, что на месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Курской области, генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. Причины пожара пока что остаются невыясненными.

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