В Госдуме призвали спортсменок сразу говорить о домогательствах со стороны тренеров

Фото: 5-tv.ru

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Со временем границы между фактами и догадками размываются, добиться правды будет сложнее.

О домогательствах со стороны тренеров всегда рассказывать сразу. Такое мнение в беседе с Газета.ру выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Комментарий был дан в связи с резонансной историей с участием фигуристки Вероники Жилиной. 16-летняя спортсменка обвинила своего бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах, утверждая, что они имели место, когда ей было всего 11 лет.

По мнению Журовой, подобные случаи необходимо разбирать сразу — не спустя годы, когда границы между фактами и догадками размываются. Она подчеркнула, что молчание лишь усложняет возможность установить правду.

«Изначально понятно, что у девочек могут быть тренеры-мужчины. Надо с девочками разговаривать, чтобы они не боялись рассказывать о подобных инцидентах сразу по факту», — отметила она.

Журова также поделилась воспоминаниями о своем детстве, когда тренер выполнял функции и массажиста, и врача. Тогда это считалось нормой, но сегодня, по ее словам, восприятие сильно изменилось. Особенно сложно оценить подобные ситуации в видах спорта с тесным физическим контактом — например, в гимнастике или фигурном катании.

«В разных видах спорта бывают моменты, когда есть телесное соприкосновение тренера с ученицей — особенно в гимнастике или в фигурном катании. Это у нас в конькобежном спорте контакта минимум: нам дали задание — мы побежали. Хотя и то иногда, бывает, ногу или руку подправляют. И, конечно, детский тренер так или иначе касается ребенка. И где проходит грань между исправлением ошибок и домогательством?», — задалась вопросом она.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Жерар Депардье попытался оправдаться в суде по делу о домогательствах.