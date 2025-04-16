Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России

Фото: Zuma/ТАСС

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Он был введен Джо Байденом весной 2022 года.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре Соединенных Штатов.

Соответствующий запрет Вашингтон ввел 21 апреля 2022 года во время президентства Джо Байдена. Этот запрет не действует для судов, которые перевозят исходные материалы, специальные ядерные или побочные ядерные продукты, что не могут приобретаться у альтернативных поставщиков.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения. Документ также включает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговые ограничения против России не были введены, поскольку США продолжают переговоры по разрешению конфликта в Украине. Как пояснил Кевин Хассет, глава Национального экономического совета, Дональд Трамп решил не смешивать эти два вопроса, пока ведутся переговоры с Москвой.

При этом, писал 5-tv.ru, что Европа сейчас предпринимает любые попытки, чтобы сорвать мирный диалог России и США.