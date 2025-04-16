Путин: российское оборудование используется на европейских космических станциях

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Наша страна всегда выступала за совместную работу в космосе.

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на прекращение официального сотрудничества, Европа по-прежнему использует российскую технику на своих космических станциях. Об этом он рассказал во время визита в МГТУ имени Баумана 16 апреля.

«То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы то не изъяли, приборы то работают», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за совместную работу в космосе и даже в последние годы сохраняла связи с европейскими коллегами. В то же время, отметил Путин, несмотря на охлаждение отношений с ЕС, партнерство с США в космосе сохраняется.

Глава государства также упомянул о планах по развитию масштабного сотрудничества с Китаем в космической сфере. По его словам, эти проекты обещают быть действительно «грандиозными».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин объяснил, почему ипотека стала менее доступной. По его словам, рост первоначального взноса и усиленные банковские резервы сдерживают рынок, и именно этого добиваются экономические ведомства. Путин подчеркнул: если не обуздать инфляцию сейчас, последствия почувствуют и экономика, и люди.