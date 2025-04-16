Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

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Получившие его отказались от участия в интернациональных соревнованиях под эгидой FIG.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева во время встречи со спортсменами на репетиции фестиваля «Алина-2025» рассказала, почему российским гимнасткам отказали в предоставлении нейтрального статуса.

Она напомнила про гимнастку Карину Кирееву, которой специальный комитет Международной федерации гимнастики отказал в нейтральном статусе из-за совместного фото с ребенком в пилотке с Красной Звездой.

«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с Георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней [Киреевой] подошла, обняла там. А у нее была пилотка с Красной Звездой. Вот она просто пришла с Киреевой, вот так сфотографировалась, и выставила в соцсетях. И все», — рассказала Кабаева.

При этом она добавила, что в правилах МОК не прописан тот пункт, по которому гимнасткам отказали в нейтральном статусе.

«Там про это ничего не написано. Она же ничего не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские гимнасты не станут участвовать в турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета.