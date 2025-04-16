В Тирасполе состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два месяца назад их обнаружил поисковой отряд на берегу Днестра.

В Тирасполе прошла церемония захоронения останков неизвестного солдата. Их нашли всего два месяца назад- и решили отдать красноармейцу последние воинские почести. В центре города собрались тысячи людей.

Процессия выдвинулась в сторону Мемориала Славы, колонна растянулось на сотни метров. Многие люди присоединялись уже по ходу движения. Так они хотели почтить память своих дедов и прадедов.

В церемонии принял участие посол в Молдавии Олег Озеров. Останки воина опускали в могилу под гимн его родной страны — Советского Союза.