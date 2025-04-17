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Мораторий закончился, но так и не вступил в силу.

На Украине сегодня Рада еще на 90 дней продлила военное положение. И сегодня же — последний день моратория на удары по энергетическим объектом. Впрочем, о том, что соглашение завершилось — Кремль сообщит о отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лидеры России и США еще 18 марта договорились на 30 дней прекратить такие атаки. И вот этот срок истекает.

При этом Киев ежедневно нарушает взятые обязательства. Только за последние сутки ВСУ шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру в Курской, Белгородской, Брянской и других областях. Почему украинские власти только разжигают конфликт — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Мораторий на удары по объектам энергетики истекает, но Кремль пока не решил, стоит ли от него отказаться. Хотя уже сейчас ясно: он так и не стал долгожданным шагом к миру. Пока Россия разворачивала в небе дроны, соблюдая все договоренности, Украина била по трубопроводам и нефтебазам — 107 ударов за 30 дней.

«Киевский режим, несмотря на мораторий, де-факто он его не придерживался. Постоянно наносились и наносятся удары по объектам нашей энергетической инфраструктуры», — заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Киеве не жалели ни союзников, ни старших партнеров — били и по Каспийскому трубопроводному консорциуму (он в частной собственности американцев), и по трубопроводу «Дружба» (оттуда нефть поступает в Словакию и Венгрию).

«Министр иностранных дел Украины также призвал ввести санкции на закупку энергоносителей у России и на ядерную промышленность. К нему присоединились несколько коллег из ЕС. Мы ясно дали понять, что ни в коем случае не будем это поддерживать», — подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Когда экономика уничтожена, а почти все ресурсы за долги обещаны Лондону и Вашингтону, война для нынешней киевской власти — единственный шанс сохраниться.

«Во время военного положения в стране выборы проводиться не будут. Если бы не Россия, Путин (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) и развязанный конфликт на Украине, уже давно прошли бы свободные и справедливые выборы», — заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Перед тем как в Раде голосовали, чтобы продлить военное положение, ее спикер угрожал подопечным: не проголосуешь, как надо, назначим агентом Кремля. И все равно один такой нашелся — террорист, который привык вилять хвостом и держать нос по ветру.

«Я проголосовал против. Против. Друзья, это мой голос. Возможно, кто-то скажет, что я недостойный российский агент. Кто знает?» — отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

А ветер уже понятно, куда дует. Бывший президент тоже активизировался.

«Власть начала злоупотреблять военным положением. Она использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Неограниченное влияние офиса президента на вас, на парламентариев, — это унизительно для всей Украины», — считает депутат Верховной рады, экс-президент Украины Петр Порошенко*.

В Киеве уже многие понимают: после скандала в Овальном кабинете и нескольких сомнительных интервью президента Украины Владимира Зеленского Белый дом от неудобного клиента может избавиться в любой момент.

«Он вообще никто, потому что он потерял все свои полномочия и уже незаконно находится у власти. Он клялся соблюдать, принося присягу президента, конституцию. Он ее не соблюдает», — подчеркнул экс-премьер Украины Николай Азаров.

В Москве на политическую возню в Киеве смотрят спокойно. России нужны четкие гарантии: вывод украинских войск с наших исторических территорий, демилитаризация Украины, денацификация и безопасность границ.

«Американцы сказали — выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей. Может, найдут нового полуфюррера, который будет менее зависим от каких-то субстанций, но суть-то режима останется», — пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Военное положение означает, что впереди очередная волна принудительной бусификации, хотя насколько эффективны такие бойцы, уже показали украинские мясные штурмы под Курском.

«Села все повыгребали, качество набора в наши ряды оставляет желать лучшего. Те, кого мы берем с улицы, не мотивированы. Если человек не хочет, то, как бы мы его ни уговаривали, из него не получится хороший боец», — заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Но ресурс, чтобы воевать до последнего украинца, все-таки еще не исчерпан.

* — признан террористом и экстремистом на территории Российской Федерации.