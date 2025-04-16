За деньги — нет: Трамп отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов
Bild: Трамп отказал Украине в оружейной сделке на 50 миллиардов долларов
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
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Сейчас он больше обеспокоен переговорами по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Киеву — даже за деньги. Об этом пишет издание Bild.
Сейчас Украине срочно нужны новые системы ПВО. Киевский режим решил купить у США зенитный ракетный комплекс Patriot и другую технику — за 50 миллиардов долларов. Причем рассчитаться деньгами, полученными от Евросоюза и замороженных российских активов. Трамп заявил:
«Нельзя вести войну с противником, который в 20 раз больше. И надеяться, что кто-то даст вам ракеты».