В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Известно, что он прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности.
Сейчас — кадры задержания украинского агента в Луганской народной республике. Он прошел диверсионную подготовку и планировал теракт.
Оперативники дождались диверсанта у тайника — он забирал компоненты самодельной бомбы. Агент украинской военной разведки планировал покушение на депутата Народного совета республики. На допросе он подробно рассказал о своей вербовке.
Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене и подготовке теракта.