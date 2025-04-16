В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Известно, что он прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности.

Сейчас — кадры задержания украинского агента в Луганской народной республике. Он прошел диверсионную подготовку и планировал теракт.

Оперативники дождались диверсанта у тайника — он забирал компоненты самодельной бомбы. Агент украинской военной разведки планировал покушение на депутата Народного совета республики. На допросе он подробно рассказал о своей вербовке.

Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене и подготовке теракта.