Один светофор? Огромная пробка образовалась на трассе М-5 «Урал»

Многокилометровая пробка возникла на трассе М5 в Челябинской области

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Причина — дорожные работы

Из-за рекордной пробки парализована часть федеральной трассы М-5 «Урал». В Челябинской области застряли сотни легковушек, пассажирских автобусов и большегрузов. По словам водителей, затор уже растянулся на 100 километров.

На дороге — ремонт. Некоторые стоят уже сутки. У них заканчивается топливо.

На этом участке организовали реверсивное движение. Однако очевидцы говорят, что на светофоре проскочить успевают лишь несколько машин.

Водители помогают друг другу — делятся едой, водой и топливом. И, как сообщается, ограничения на федеральной дороге М-5 ориентировочно продлятся до 1 мая.