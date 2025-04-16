Стена огня: в Самаре природный пожар подобрался к детскому саду

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Более 300 его воспитанников эвакуированы.

Сотни воспитанников детского сада в пригороде Самары пришлось эвакуировать из-за сильнейшего пожара. Он вспыхнул в считанных метрах от прогулочной площадки. Загорелась сухая трава — стена огня вплотную подошла к жилому району. Из-за черного густого дыма стало трудно дышать. Испуганных малышей вывезли в соседние районы. На месте работают спасатели и корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

Клубы черного дыма закрывают небо. Загорелась сухая трава и пламя раздул сильный ветер. Ситуация близкая к катастрофической в Волжском районе. Природный пожар занял территорию более четырех с половиной тысяч квадратных метров — и вплотную подобрался к детскому саду.

«Увидев сильное пламя и густой черный дым, сотрудники детского сада в спешном порядке стали эвакуировать своих воспитанников. Всего из здания было выведено 306 детей», — рассказал корреспондент.

«Нам объявили эвакуацию. Кто на ту сторону, то только задымление было, когда началась эвакуация. Вот кто на ту сторону. А с этой стороны мы даже не видели, что случилось. Видели, когда уже на улице вышли», — рассказала сотрудница детсада.

«Отсюда, да. Было видно, что здесь горело очень сильно», — поделилась очевидица.

Часть детей родители забрали домой, других — переместили в другой детский сад. Пострадавших нет.

«Из детского сада „Синяя птица“ забрали детей — и все. Их эвакцировали, жене позвонили и сказали, что трава горит», — рассказал отец одного из малышей.

«Огонь остановили. На территории детского сада огонь не зашел, но со всех сторон камыш, трава выгорели. Стоит дым от огня. Детей всех эвакуировали. Потому что опасения все-таки есть, что может опять вспыхнуть. И потому что едкий запах дыма», — пояснил директор детского сада Владимир Кильдюшкин.

После ликвидации основного пожара здесь остались вот такие небольшие очаги горения. Но я напомню, на месте находятся пожарные, которые продолжают контролировать обстановку.