Актриса Митрошина заявила, что ее сбил 13-летний сын известного кинопродюсера

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она утверждает, что после страшной аварии, в которой она сломала челюсть, никто даже не извинился.

Актриса Алена Митрошина, которая в июне 2023 года попала под электросамокат и получила тройной перелом челюсти, вышла на связь после длительной реабилитации и рассказала в соцсетях, что виновник ДТП — несовершеннолетний сын известного кинопродюсера Данилы Шарапова.

Пострадавшая обвинила семью продюсера в угрозах и отказе выплачивать компенсацию, однако противоположная сторона конфликта в ответ заявила, что девушка всего лишь пытается пропиариться за счет несчастного случая.

В соцсетях Митрошиной 16 апреля 2025 года появилось видеообращение, в котором актриса в подробностях рассказала о событиях той злополучной ночи, а также раскрыла детали конфликта с семьей виновника ДТП.

«Мы уважали желание людей не афишировать публично имена в сложившейся ситуации, два года никак не решается вопрос о компенсации вреда, год идет суд, на последнем слушании адвокат ответчиков пытается спихнуть вину на мое психическое состояние и требует диагноз от психотерапевта. К слову, я психологически здорова, и была бы физически, если бы не случай», — заявила актриса.

По ее словам, в случившимся нет ее вины, однако тем не менее, на нее оказывается давление с целью уйти от ответственности. Из-за долгой реабилитации, а также необходимости еще два года носить брекеты, ее актерская карьера буквально висит на волоске, в то время, как лечение и судебные разбирательства сильно бьют по карману.

В ответ на обвинения Алены, Данила Шарапов также выложил в соцсетях большой пост, в котором заявил, что еще два года назад принес свои извинения пострадавшей девушке, а также оплатил все затраты на лечение. Продюсер утверждает, что обе стороны конфликта давно пришли к взаимопониманию, однако в какой-то момент Митрошина якобы начала шантажировать его, требуя денег за то, чтобы она продолжила хранить в тайне имя виновника аварии.

По словам мужчины, у него есть все доказательства своей версии событий. Он также упомянул, что вот уже больше года против него и его семьи в Пресненском районном суде города Москвы рассматривается дело по исковому заявлению Митрошиной о возмещении вреда в сумме более 6 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Зверев-младший требует от отца 25 миллионов за сломанную жизнь.