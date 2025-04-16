Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кроме живой силы, российские военные уничтожили и технику.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 160 боевиков. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса „Стрела-10“, две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. ред.)», — проинформировало ведомство.

Кроме того, группировка войск «Север» во время наступательных действий поразили танковые формирования, штурмовую, территориальную, две механизированных и три десантные-штурмовые бригады в районах села Горналь и хутора Олешня.

А также артиллерией, авиацией и беспилотниками российские военные нанесли поражение технике и живой силе противника в Сумской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР.