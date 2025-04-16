Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Несоблюдение правил считается тяжким грехом.

В этом году православные и католики впервые за долгое время отметят Страстную пятницу в один день — 18 апреля. Такое совпадение кслучается редко. И именно этот день считается самым скорбным и строгим в христианской традиции — вспоминается казнь Иисуса Христа. Агентство URA.RU рассказало о приметах и запретах этого дня.

«Страстная» — про страдания. В церковнославянском «страсти» — это муки. Иисуса предали, судили, избили, а потом — распяли. Считается, что казнь произошла в пятницу после Пасхальной недели. События того дня подробно описаны в Евангелии, и каждый год миллионы верующих снова проходят этот путь — мысленно, с молитвой.

Иуда Искариот за 30 серебряников указал стражникам, кто из учеников — Иисус. Суд был поспешным, доказательства — сомнительными. Но требование толпы оказалось сильнее здравого смысла. Римский прокуратор Понтий Пилат долго колебался, но под давлением отдал приказ — распять.

Позже один из учеников снял тело Учителя с креста и похоронил в пещере. Спустя три дня произошло то, что изменило ход истории — Христос воскрес. Так родился главный праздник христиан — Пасха.

Что происходит в храмах

Страстная пятница начинается еще накануне — вечером в четверг. В храмах зажигаются свечи, в воздухе — напряженная тишина. На богослужении звучат Страстные Евангелия — двенадцать отрывков из Библии, в которых, без прикрас, описываются последние часы жизни Христа. С каждым чтением свечи гаснут одна за другой, и зал медленно погружается во мрак.

Утром — царские часы. Это особый чин, когда молитвы и евангельские отрывки переплетаются с древними пророчествами из Ветхого Завета.

Кульминация — вынос Плащаницы. Это не просто ткань с изображением тела Иисуса, а своего рода духовный мост между землей и небом. Перед ней молчат даже дети. Читаются псалмы, воспевающие боль Матери, потерявшей Сына. А потом начинается крестный ход — неспешная, но торжественная процессия вокруг храма.

После возвращения в храм — последние молитвы и прощание. Люди подходят к Плащанице, прикасаются лбом, как будто говорят: «Спасибо». В этот момент поют особое песнопение — стихиру. В нем — печаль, надежда и ожидание чуда.

Самый строгий день поста

Пятница — это не просто день без мяса. Это день почти без всего. До выноса Плащаницы не принято есть вообще. Только после 15:00 разрешаются вода, хлеб, орехи, сухофрукты. Кто-то добавляет сырые овощи, кто-то пьет настои. Но суть — не в меню, а в сосредоточенности. Пост здесь — не про гастрономию, а про внутреннюю тишину.

Лучше не включать телевизор, не зависать в социальных сетях, не спорить. Можно молиться, читать Писание, просто побыть наедине с собой. Есть красивая традиция — зажечь дома двенадцать свечей, одну в каждой комнате. Верят, что они приносят в дом мир и защиту.

Смех, танцы, шумные застолья — под запретом. Так же, как и любые работы, особенно с острыми предметами. Даже готовка в этот день — скорее исключение. Строго не рекомендуется играть свадьбы, справлять дни рождения или устраивать вечеринки. Это день траура, и нарушать его — значит идти наперекор всему смыслу происходящего.

Приметы и тайные знаки: что «говорит» Страстная пятница

Ясное небо — значит, весна будет теплой, урожай — щедрым, а год — светлым. А вот если день пасмурный или дождь с утра — природа как будто скорбит вместе с людьми. Тогда и весна обещает быть затяжной, с холодными ветрами и капризами погоды.

Наши предки внимали каждому знаку. Даже утро в этот день не просто пробуждение, а почти гадание. Встать пораньше и выглянуть в окно — это как открыть книгу о своем будущем. Если первым, кого ты увидишь, окажется мужчина — к добру: здоровье будет крепким, силы не подведут.

Увидел ребенка — жди перемен, легких и быстрых. А если первым на глаза попадется пожилой человек — стоит быть осторожнее: возможны испытания, особенно в делах и планах.

Есть и другая, почти забытая примета: увидеть из окна влюбленную пару или семью — к миру в доме. Такие знаки словно дают понять, что ты не один, и все, что делаешь с любовью, вернется сторицей.

Не рекомендуется в этот день ссориться, особенно с близкими. Считается, что конфликт, случившийся в Страстную пятницу, долго не залечивается. И наоборот — примирение, случившееся в этот день, считается благословением свыше.

А еще в народе верили, что вода в этот день обладает особой силой. Ею умывались с утра, чтобы смыть тревоги. Некоторые набирали воду до восхода солнца и хранили ее как оберег. Даже простой стакан воды, оставленный на подоконнике в ночь на пятницу, считался сильным защитником от бед.

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