Умерла старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ей было 90 лет.

Умерла актриса московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. О ее смерти сообщили в официальном Telegram-канале театра. По словам представителей, артистка ушла после продолжительной болезни на 91-м году жизни.

Нина Горшкова работала в «Ленкоме» с 1961 года — 64 сезона. Она выходила на сцену в легендарных постановках: от детских сказок до классики, от «Золотого ключика» до «Гамлета» в режиссуре Глеба Панфилова. Ее последней ролью стала Берта в «Поминальной молитве» — спектакле, где многое звучало как прощание.

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в сообщении театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что не стало Нины Григорьевой — народной артистки РСФСР и ведущей актрисы Чувашского академического драматического театра. Ей было 86 лет, и большую часть жизни — 62 года — она провела на сцене. За свою долгую карьеру Григорьева сыграла более ста ролей. Среди них — героини спектаклей «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы» и «Нарспи». Каждое ее появление на сцене становилось событием, а созданные ею образы — живыми и запоминающимися.