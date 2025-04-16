«Молекулярная» кухня: в популярном БАДе нашли запрещенное вещество

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

Он особенно популярен в подростковой среде.

В популярной биологически активной добавке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество. Речь о препарате «Молекула», который сейчас активно используют те, кто следит за своей фигурой. Чудо-капсулы уже давно вызывали опасения специалистов. Ведь никакой лицензии на территории России у препарата нет. А после употребления этой добавки люди массово жаловались на ухудшение здоровья.

«Известия» провели собственное расследование. Шокирующие выводы — у корреспондента Сергея Хайдарова.

Этот препарат буквально взорвал соцсети:

«Сегодня надела такие джинсы я их не носила с января, и они как будто бы сегодня проще застегнулись чем раньше».

Спорт не требуется, изнуряющие диеты — не обязательны Чтобы похудеть, и делать ничего не надо. Стоит только купить чудо-таблетку.

«Девчонки, просто не раздумывая пишите нам по ссылке в описании. И вы будете худеть спокойно», — поделилась «дистрибьютор».

Все это звучит как идеальной план — особенно для тех, кто к лету мечтает сбросить пару-тройку лишних киллограммов. Закинул таблетку — и худей на здоровье, советуют в Сети. На деле все может закончится на больничной койке.

«Ну мы женщины естественно любим же быть красивыми, стройными, нам все равно что нас ждет тахикордия, предсмертное состояние, кома… Будем пить», — рассказала девушка, знакомая с препаратом.

Игнорируя ухудшение самочувствия, Полина продолжала пить таблетки для похудения. Все таки впереди свадьба — хочется быть стройной. И вуаля! Скинула семь килограммов за каких-то три недели, но волшебство закончилось и таблетки просто перестали действовать….

«Ну соответственно потом, таким же благоприятным образом я все это обратно набрала как никогда, то есть в максимальном весе своем оказалась за всю жизнь», — вспомнила Полина.

И хоть кто бы предупредил, жалуется Полина. Мало ли какие побочные эффекты она еще обнаружит? Отзывы на маркетплейсе где девушка купила таблетки были только положительные.

«Есть компании, есть каналы в интернете, которые собирают людей, которые будут выкашивать отзывы. И это огромная система», — пояснила маркетоолог Юлия Игнатьенко.

Такие чудо-таблетки для похудения сжигают не только жир, но и здоровье. Состав? Засекречен. Регистрация? Отсутствует.

В погоне за заветной цифрой на весах многие готовы на любые жертвы. Даже не подозревая, какой урон могут нанести здоровью.

Так выглядит состав препаратов «Молекула «и Молекула плюс: чай, тмин, корень одуванчика, но это не весь список содержимого. «Известия» провели независимое лабораторное исследование — выяснили, что в таблетках еще и вещество сибутрамин, о котором на упаковке ни слова.

«Мы видим только ту часть, которая кажется нам безопасной. И как раз-таки судя по побочным эффектам. Это головокружение, тошнота, бессонница, тревожность вот, скорее всего, там имеется сибутрамин», — рассказала диетолог-энджлокринолог Юлия Сидорова.

Сибутрамин воздействует на мозг, разрушает сердце, почки и печень. Повышает давление и вызывает панические атаки. Что еще хуже, внезапную остановку сердца. Побочных эффектов масса. Так после нескольких курсов приема препарата выглядело тело Арины Осиповой.

«С сердцем, то есть вообще на протяжении всего курса присутствует тахикардия ежедневная. Как потом выяснилось, у меня вот нашли аритмию. Она приводит к тромбам, тем же самым, потом в дальнейшем к инсульту», — рассказала она.

Купить такую молекулу сейчас проблематично. Роспотребнадзор уже проводит проверку, препарат сняли с продажи в маркетплейсах, но сколько таких упаковок осталось на руках у покупателей — загадка.