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Против закона проголосовал один депутат Верховной Рады.

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней. Закон об этом в очередной раз приняла Верховная рада по предложению Зеленского. В Кремле обратили внимание, что таким способом представители киевского режима пытаются сохранить свою власть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели также, кстати говоря, заявления предыдущего президента Порошенко о том, что фактически там дело идет к сильно авторитарным тенденциям. Это совершенно понятно. Но налицо одно — киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Киев в очередной раз отсрочил президентские выборы в стране. Полномочия Зеленского истекли еще в прошлом году. Против закона выступил только один депутат. Еще до голосования сторонники Зеленского угрожали несогласным. Так спикер Рады Стефанчук заявлял, что все, кто не поддержит продление военного положения — предатели и агенты России. По сути, закон показал полное пренебрежение Зеленского к миротворческим инициативам США.