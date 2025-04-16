Битва фанатов продолжается: в Петербурге мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ионова; 5-tv.ru

Несколько дней назад подобное произошло в самом центре Москвы.

В Петербурге ищут вандалов, которые изуродовали портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя в сквере, посвященном музыканту. Сделать это могли поклонники творчества недавно умершего рэпера Паши Техника. Несколько дней назад подобное произошло и в самом центре Москвы. О противостоянии фанатов — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Облендера.

«Это похоже на путешествие на машине времени. Как в начале 2000-х снова все говорят о граффити, а подростки выясняют, что круче рок или рэп. Ночью изображение легенды русского рока Виктора Цоя закрыли наклейкой с уже новой легендой рэп-андеграунда Пашей Техником», — отметил корреспондент.

Но прошло несколько часов и прямо во время съемок ее сорвал проходящий мимо школьник.

— Абсолютно неадекватно, я не поддерживаю такие поступки.

— Виктор Цой — это вечно, а кто такой Паша Техник — я не знаю.

Противостояние, которое перекочевало в сквер Цоя, к знаменитой «Котельной Камчатка» прямиком с московского Арбата. Сначала фанаты Техника отметились там: сразу после похорон рэпера Павла Ивлева, похожих на очередной алко-трип, стену Цоя на Арбате изуродовали.

Похороны Техника стали таким же жутким и странным перформансом, как вся его жизнь. Он умер в Таиланде от пневмонии — это официальная причина, рэпер не скрывал своей тяги к наркотикам и всему запрещенному. Он отсидел срок за хранение и распространение, потом — еще один.

С такой биографией к Цою и статусу легенды этому артисту и близко не приблизиться, убеждены поклонники группы «Кино».

«Это отвратительно, это надругательство над памятью человека, который сделал целую эпоху людей. Я выросла на нем, мне больно. Ужасно», — поделилась Елена Галь.

Цоя рисовал художник Олег Лукьянов — одно большое граффити и три расписанных гаража. Наклейку поверх кумира прямо «актом вандализма» он назвать не может, но неприятно.

«Они начали покрываться тегами, граффити. Вот последняя работа, которая у нас была самая, вот более всего обезображена, то есть когда там Виктор Цой не считывается. И то, что сверху, вот именно, может быть, на этом обезображенном портрете Виктора Цоя появилась работа там с Пашей Техником — хуже не стало», — уточнил художник Олег Лукьянов.

Коллеги Виктора не согласны. Цой — голос эпохи, а его биография не чета сомнительной биографии Техника. Если остановки, то максимум «у пивных ларьков» — кумир, за которого не стыдно. «Алюминиевые огурцы на брезентовом поле» — вот это инсталляция или перформанс, а наклеить «обезьяну» — так себе.

«Есть такие поговорки — подобное тянется к подобному. Или каков поп, таков и приход. Вот поэтому я, наверное, я не знаю, кто такой Техник, и никогда ничего о нем не слышал. Но, если он погиб, я искренне могу посочувствовать ему, что у него такие поклонники», — добавил лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

И потом, хочешь рисовать — пожалуйста, но лезть на чужую поляну не надо, говорит гуру челябинского граффити Бразил.

«Мне кажется, что если у артиста есть своя база фанатов, то это круто. И то, что эти фанаты имеют желание увековечить память о нем, это достойно уважения. Ребятам, которые увлекаются его творчеством, надо найти стенку свою собственную и нарисовать на ней прям крутой какой-нибудь портрет», — считает художник-граффитист Бразил.

Вспомнят ли о Технике хотя бы через год — это еще вопрос, а вот стену Цоя в Москве почти сразу обновили, надписи и рисунки (естественно про Виктора) здесь появляются ежедневно. Как и пел он сам: «Звезды навсегда останутся здесь».